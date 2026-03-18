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Cualquier sugerencia la pudieron hacer por teléfono: Álvaro Uribe sobre minga indígena en Medellín

Durante un acto en La Alpujarra el expresidente también cuestionó la posible instrumentalización de los manifestantes que llegaron desde varias zonas de Antioquia.

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