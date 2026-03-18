Cualquier sugerencia la pudieron hacer por teléfono: Álvaro Uribe sobre minga indígena en Medellín

Pocas horas después que diferentes comunidades indígenas del Occidente y Urabá antioqueño levantaran la protesta que mantenían desde el pasado lunes en La Alpujarra alegando el incumplimiento del gobierno departamental sobre acuerdos alcanzados, en el lugar estuvo el expresidente Álvaro Uribe.

En un corto evento que reunió a figuras políticas y simpatizantes de su partido Centro Democrático, el exjefe de Estado hizo un reconocimiento a quienes lograron evitar el bloqueo en el acceso al Centro Administrativo y a través del diálogo llegaron a consensos para levantar la movilización.

Uribe se mostró particularmente agradecido con un grupo de ciudadanos, liderado por el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, que ha generado polémica al utilizar bates para llegar a este tipo de manifestaciones e impedir daños a bienes públicos o privados.

Se refirió a estos como “grupos de protección cívica” que deberían extenderse también a otras ciudades del país.



"Entonces, por eso es protección cívica. Y Medellín va a dar un ejemplo. Esto hay que hay que hacerlo, y que todos procedan de acuerdo con la constitución, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la justicia, para evitar que haya violencia en la ciudad", manifestó.

El expresidente también aprovechó el espacio para cuestionar las razones que motivaron la llegada de la minga Medellín. Si no se trataba de situaciones que pudieron ser abordadas en sus mismos territorios y si no estaban siendo instrumentalizados por algunos sectores políticos, a propósito de recientes declaraciones del candidato Iván Cepeda que estará el próximo 28 de marzo en la capital antioqueña en un acto de campaña.

"La Minga no necesitaba venir. Cualquier sugerencia la pudieron hacer por teléfono y les cuesta mucho más la venida del transporte que los 50 millones que les dieron para el regreso. Dejo una pregunta, no a la base indígena, ¿quién financió eso?", recalcó.

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Uribe insistió que el país requiere diálogo para superar diferencias y problemáticas, pero que bajo ninguna circunstancia se pueden permitir bloqueos u otras situaciones que afecten los derechos de la mayor parte de los ciudadanos.