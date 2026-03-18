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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Con el agua a la rodilla, policías ayudaron a conductores a salir de las inundaciones en Medellín

Con el agua a la rodilla, policías ayudaron a conductores a salir de las inundaciones en Medellín

Cámaras del 123 de la ciudad capturon la ayuda que brindaron uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

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