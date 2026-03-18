Con el agua a la rodilla, policías ayudaron a conductores a salir de las inundaciones en Medellín

El enorme hueco que se registró por la socavación de la quebrada de la Presidenta en la avenida El Poblado no fue el único daño que ocurrió en las calles de Medellín tras las fuertes lluvias de las últimas horas.

En videos del sistema del 123 de la ciudad quedó evidenciado cómo los policías se tuvieron que meter a zonas inundadas, incluso con el agua hasta las rodillas, para ayudar a varios ciudadanos que estaban en apuros. Uno de los casos ocurrió también en este punto del sur de la ciudad, cuando un taxista intentaba sacar el vehículo del agua. Allí hizo presencia un uniformado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que le ayudó a empujarlo junto con otro ciudadano.

En las imágenes se observa una corriente de agua turbia avanzando con gran fuerza por una vía, cubriendo gran parte de la calle. Dos policías ingresan al agua, que les alcanza las piernas, y se acercan al automóvil para ayudar. Los uniformados intentan sostener el vehículo y asistir a sus ocupantes, mientras la corriente genera olas y remolinos alrededor.

También en otro punto fue el caso de un motociclista que por poco es arrastrado por la corriente, pero de nuevo otro uniformado le tendió la mano. A pesar del riesgo, los agentes permanecen firmes en la zona, trabajando para evitar que el carro sea arrastrado y salvaguardar a los ciudadanos en medio de la emergencia.



"Nuestro sistema de cámaras, mantenemos vigilancia permanente de toda la ciudad para anticiparnos y responder con rapidez ante cualquier emergencia, como por ejemplo, las generadas por las lluvias, el desbordamiento de la quebrada de la presidenta. Gracias a esta capacidad activamos de inmediato la Policía Nacional y todos los equipos institucionales que llegaron al terreno para rescatar y para asistir a motociclistas, a conductores, a peatones que quedaron atrapados en medio de las inundaciones, priorizando siempre la vida de las personas", expuso el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

#VideoBlu Tras las lluvias de las últimas horas en Medellín, en videos del sistema del 123 de la ciudad quedó evidenciado cómo los policías se tuvieron que meter a zonas inundadas, incluso con el agua hasta las rodillas, para ayudar a varios ciudadanos que estaban en apuros. pic.twitter.com/MvgKf6OFjE — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 18, 2026

"Sin dudarlo, se metieron incluso hasta al agua, arriesgaron su integridad y tendieron la mano a quienes más lo necesitaban. Son ellos quienes, en medio de las dificultades, sacan vehículos, cargan personas, orientan a las personas, a los ciudadanos y evitan tragedias", agregó sobre el tema el secretario.

Por lo pronto las autoridades destacaron que así como en este caso de las lluvias fue funcional, se mantiene el monitoreo constante de la ciudad.