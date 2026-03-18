Última publicación de heredero millonario que murió en accidente aéreo: revelación de sexo

Autoridades continúan investigando la causa del accidente de la avioneta privada que se precipitó a tierra y dejó como saldo cuatro personas muertas, entre ellas un heredero millonario, su esposa embarazada y un exfutbolista.

Apenas unas horas antes de la tragedia, el empresario Harald Undrum, de 53 años, y su esposa Judith Mazariegos, de 26, habían compartido en su cuenta de Instagram la revelación del sexo del bebé que esperaban.

En las imágenes, se observaba una celebración llena de detalles, con una torta temática y decoraciones que mantenían la intriga hasta confirmar que sería una niña; un momento de felicidad absoluta para la pareja, que cursaba su sexto mes de embarazo, antes de abordar la aeronave Cessna 182 con matrícula TG-SCO.

El empresario compartió una última publicación con la revelación de sexo de su bebé. Foto: Redes sociales

El siniestro se produjo en una zona montañosa de Guatemala, específicamente en el área rural del municipio de Esquipulas Palo Gordo, perteneciente al departamento de San Marcos.



Según los informes, los habitantes de la zona alertaron a los equipos de emergencia tras escuchar un estruendo masivo que provenía de las montañas.

Al llegar al sitio del impacto, los socorristas confirmaron que la avioneta se encontraba completamente destruida.

Accidente aéreo en Guatemala. Foto: Redes sociales

Tres de los ocupantes fallecieron de forma instantánea entre los restos de la nave, mientras que el exfutbolista Darío Doherr, de 31 años, logró ser trasladado con vida a un hospital cercano, aunque murió poco después debido a la gravedad de sus lesiones.

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Entre las víctimas fatales también se encontraba el médico José Carlos Fuentes Orozco, de 48 años.

La figura de Harald Undrum ha despertado particular interés, ya que era un ciudadano británico con nacionalidad noruega, reconocido por ser uno de los herederos del fundador de un influyente grupo de medios de comunicación en el norte de Europa.

A pesar de su linaje adinerado, la vida de Undrum estuvo marcada por contrastes; en años recientes había enfrentado procesos legales y dificultades económicas en el viejo continente, lo que lo llevó a desempeñarse en oficios alejados del mundo empresarial antes de este fatal desenlace.

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Actualmente, la Dirección General de Aeronáutica Civil mantiene una investigación abierta, manejando como hipótesis preliminar una pérdida repentina de altitud antes de estrellarse.

No se descarta que las condiciones climáticas desfavorables en la zona montañosa hayan sido un factor determinante en el accidente.