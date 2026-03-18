Accidente aéreo deja 4 muertos, entre ellos heredero millonario, su esposa embarazada y exfutbolista

Una avioneta privada se precipitó a tierra y dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades aeronáuticas de Guatemala.

El siniestro generó alarma entre habitantes de una zona montañosa, quienes reportaron un fuerte estruendo que alertó a los organismos de emergencia.

Con el paso de las horas se conocieron detalles sobre las víctimas. Entre ellas se encontraba Harald Undrum, un empresario de 53 años reconocido por ser heredero de una influyente familia vinculada a un importante grupo de medios en Europa. Junto a él viajaba su esposa, Judith Mazariegos, de 26 años, quien tenía seis meses de embarazo. También perdió la vida el exfutbolista Darío Doherr, de 31 años, así como el médico José Carlos Fuentes Orozco, de 48.

Harald S Undrum murió junto a su esposa embaraza en accidente aéreo. Foto: Redes sociales

De acuerdo con los reportes oficiales, la aeronave se accidentó en una zona rural del municipio de Esquipulas Palo Gordo, en el departamento de San Marcos (Guatemala). Al lugar acudieron equipos de rescate que confirmaron el hallazgo de la avioneta, identificada con la matrícula TG-SCO, completamente destruida tras el impacto.



Tres de los ocupantes murieron en el lugar debido a la gravedad del accidente. Doherr, por su parte, alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial cercano, donde falleció minutos después pese a los intentos del personal médico por salvarle la vida.

La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que la aeronave correspondía a un modelo Cessna 182 y que, según las primeras hipótesis, habría perdido altitud de forma repentina antes de estrellarse. Aunque las causas exactas del siniestro aún no han sido determinadas, las autoridades no descartan que las condiciones climáticas hayan influido en el desenlace.

Accidente aéreo en Guatemala. Foto: Redes sociales

Hasta ahora, no se ha establecido con claridad el motivo del viaje ni si obedecía a razones personales o laborales. Mientras tanto, distintas organizaciones han expresado su pesar por la tragedia. El club Comunicaciones FC, donde militó Doherr, envió un mensaje de condolencias a sus familiares y allegados.

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En medio del dolor, también han salido a la luz aspectos de la vida de Undrum, cuya historia estuvo marcada por contrastes. Pese a su origen en una familia adinerada, enfrentó dificultades económicas y procesos legales en Europa durante varios años. Incluso, en etapas recientes, se desempeñó en oficios alejados del ámbito empresarial, reflejando una trayectoria personal compleja.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las causas de este accidente que deja múltiples víctimas y varias preguntas sin resolver.