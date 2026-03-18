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Blu Radio  / Mundo  / Accidente aéreo deja 4 muertos, entre ellos heredero millonario, su esposa embarazada y exfutbolista

Accidente aéreo deja 4 muertos, entre ellos heredero millonario, su esposa embarazada y exfutbolista

Autoridades investigan las causas del siniestro, mientras emergen detalles sobre las víctimas y las condiciones en que se desarrollaba el vuelo.

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