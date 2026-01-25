En vivo
Ecuatorianas pagan $670.000 por dormir en un sofá; llegaron a Medellín para ver a Bad Bunny

Las extranjeras aseguraron que los apartamentos que buscaron pasaban los dos millones de pesos.

Medellín anuncia controles por alzas de precios en alojamientos por concierto de Bad Bunny
Denuncias masivas reportan alzas impagables en los costos de alojamiento durante este fin de semana.
Fotos: AFP / Image Fx
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

