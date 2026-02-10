Preocupación por plazo de Dian para impuesto de productos importados empacados en plástico

Acoplásticos manifestó su preocupación por los plazos establecidos por la Dian para declarar y pagar el impuesto sobre productos importados empacados en plástico, fijados en la Resolución 000005 del 9 de febrero de 2026. La norma determinó como fecha límite el viernes 13 de febrero de 2026, lo que deja a los importadores apenas tres días para realizar cálculos técnicos, presentar las declaraciones y efectuar el pago correspondiente.

Según Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, la obligación tiene carácter retroactivo y exige revisar cada operación realizada desde el 25 de julio de 2025. Esto implica identificar si los productos ingresaron al país empacados, envasados o embalados en plástico y calcular el peso en gramos de cada componente.

“Los plazos actuales de tres días son claramente insuficientes y elevan el riesgo de sanciones por errores involuntarios”, advirtió el dirigente gremial.

El alcance del Impuesto Nacional sobre Productos Plásticos de un Solo Uso (IPUSUI) impacta transversalmente a todos los sectores productivos. Bienes como alimentos, bebidas, productos de aseo, tornillos, materias primas, electrodomésticos, equipos y maquinaria protegidos con plástico podrían estar gravados, lo que amplía la carga operativa para empresas de comercio minorista, grandes superficies e industria.



El origen de la medida se remonta a la Sentencia C-99 de 2025 de la Corte Constitucional, que ordenó a la Dian reglamentar la declaración y pago del impuesto previsto en la Ley 2277 de 2022 para todos los productos importados empacados en plástico. Aunque la entidad publicó proyectos de resolución en octubre y diciembre de 2025, solo hasta el 9 de febrero de 2026 expidió la norma definitiva, estableciendo el vencimiento para el 13 de febrero.

A pesar de que la Dian amplió hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo para presentar el reporte de las declaraciones de importación, la obligación de declarar y pagar el impuesto se mantiene para febrero. Esto, según Acoplásticos, podría derivar en errores, sanciones y futuros litigios.