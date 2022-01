"Cuando ya me di cuenta, me fui contra los carros": conductor de tractomula accidentada en La Línea

El conductor de la tractomula que se accidentó en La Línea relató cómo pasaron, desde su perspectiva, los últimos minutos antes del trágico hecho en el túnel de Los Venados. Aseguró que intentó hasta lo imposible por evitar una tragedia, pero su vehículo nunca se detuvo.

Diego Fernando Montenegro, de 57 años, quien se recupera en una clínica de Ibagué, contó su historia de cómo el vehículo nunca se detuvo, llevándose consigo ocho vidas, que hoy enlutan a Colombia.

“Yo se la arrimé al túnel, y no paraba, yo le hacía al freno y no, no cogía el freno, cuando ya me di cuenta me los encontré fue de frente, incluso me quise lanzar al voladero, pero el muro no me dejó”, agregó Diego Fernando.

Montenegro ingresó al hospital Santa Lucia de Cajamarca, con trauma cerrado de tórax, abdomen cervicalgia, TCE con pérdida de estado de conciencia y luego fue trasladado a la capital del Tolima, donde próximamente le darían salida para comenzar a afrontar denuncias en su contra.

