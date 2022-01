En Dosquebradas, Risaralda, recuerdan como “alegre” a familia fallecida en accidente de La Línea

En testimonios recogidos por Noticias Caracol , familiares y vecinos de los cinco miembros de una misma familia que perdieron la vida en el accidente de tránsito en el Túnel Los Venados, en La Línea, recordaron como "alegre" a la extinta familia.

"Era una familia muy querida acá en el barrio. Todos los estimábamos muchísimo y estamos supremamente consternados con la muerte de ellos", señaló Otoniel Arias, vecino de la familia en el barrio El Balso de Dos Quebradas, Risaralda.

Cristian Orozco, de 34 años; su esposa Luisa Fernanda Monsalve, de 23; sus hijos Cristopher, de 6 años; y Adrián, de 10 meses; además de la mamá de Cristian, Mari Vargas, de 69 años, fueron las víctimas de la misma familia en el accidente ocurrido en la Línea.

"Era una mujer espectacular, los niños eran una dulzura y el esposo muy buen papá", indicó, por su parte, Paola Rodas, también vecina de las víctimas del accidente en La Línea, que según la Policía de Tránsito, se pudo haber ocasionado debido a que los frenos del vehículo que lo desató estaban mal calibrados.

Por otra parte, María Elena González, abuela de los menores fallecido en el accidente, contó también que antes de que partieran de viaje pidió que dejarán con ella a los menores: "Me dijeron no, abuela, hay que irnos, hace mucho tiempo no paseamos. Cómo voy a dejar mis hijos acá, tengo que llevarlos, tengo que andar con ellos", aseguró.

Dos familiares de las víctimas del accidente, que dejó también la historia de un mecánico que ayudó a rescatar a más personas de las que resultaron afectadas tras el siniestro, se desplazaron para reclamar los cuerpos de los fallecidos y remitirlos a su tierra natal.

