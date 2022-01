La historia del mecánico que se convirtió en héroe salvavidas en el accidente del túnel Los Venados

En medio de la tragedia del accidente en el túnel Los Venados , Noticias Caracol conoció la historia de un héroe anónimo. Se trata de un mecánico que recorre La Línea y que ayer ayudó a salvar a varias personas que quedaron entre los hierros retorcidos de los vehículos en los que viajaban.

"Vea, vea, vea eso, la 'humasera' más hijuemadre vea. No Dios Mío", con estas palabras, Juan Carlos Villarraga, un mecánico de 33 años de edad, describió en un vídeo los primeros momentos de conmoción e incertidumbre en el choque del túnel Los Venados.

Publicidad

"Y ví que la ambulancia bajó y, pues, decidí bajarme y cuando llegué allí al sitio ví que eso estaba echando humo y pues con mi compañero que ando me metí sin mente. O sea, no la pensé y de una me metí porque escuchaba la gente adentro como pedía auxilio... Entonces nos metimos y empezamos a sacar las personas heridas", contó a Blu Radio el mecánico, que acabó convertido en salvavidas en medio del fatal accidente.

Lea también

Publicidad



Sin mente, como dice él mismo, ayudó a sacar a varias de las personas lesionadas que quedaron atrapadas en los 15 vehículos accidentados en ese sector de La Línea. Entre ellos, al conductor de la tractomula que llevaba artículos para motos y carros y barrió a los demás automotores. Herido, el transportador le contó qué falló en su tractomula.

"No es que el señor se quedó, como póngale 800 metros atrás sin freno y él empezó a maniobrar a maniobrar el vehículo y entonces aquí fue donde vino a parar dentro del túnel", concluyó el mecánico Juan Carlos.

Publicidad

Para Juan Carlos, la reflexión que deja esta tragedia, por la que ya se reportan ocho personas fallecidas, es que la vía es peligrosa y que se debe tener mucho cuidado a la hora de transitar por ella.

Escuche más noticias