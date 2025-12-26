En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Recuperan 34 cuerpos de personas desaparecidas en el Cementerio Católico de Saravena

Recuperan 34 cuerpos de personas desaparecidas en el Cementerio Católico de Saravena

Una medida cautelar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) permitió la recuperación de 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado, en el Cementerio Católico de Saravena, Arauca, uno de los principales sitios de interés forense del oriente del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad