Corte Suprema negó tutela a Rodolfo Palomino y mantiene vigente su orden de captura

Blu Radio conoció en primicia que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela con la que el general en retiro Rodolfo Palomino buscaba tumbar la orden de captura en su contra.

Palomino fue condenado a 7 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias y tras la negativa de conceder la tutela él seguirá recluido en una guarnición cumpliendo su pena.

Este medio pudo confirmar que la tutela fue negada y uno de los argumentos se basa en que Palomino tenía otros mecanismos o vías jurídicas para interponer un recurso.

La Sala Penal de la Corte había avocado el conocimiento de la tutela interpuesta por la defensa del general (r) Rodolfo Palomino, luego de que la Sala Civil de ese mismo alto tribunal se desmarcara del conocimiento de dicha acción.



El abogado del general en retiro había pedido como medida provisional la suspensión de la privación de la libertad, mientras la condena no quedara en firme, bajo el argumento de la presunción de inocencia.

Sin embargo, en aquella oportunidad, el magistrado ponente negó esta solicitud al considerar que, en esta etapa del trámite, no existen elementos de juicio suficientes que permitan concluir la existencia de una amenaza inminente o grave a un derecho fundamental que haga necesaria una medida cautelar urgente.

Rodolfo Palomino purga una pena de 7 años proferida por la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias.

Palomino habría intervenido de manera irregular para solicitar a la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño la suspensión de la orden de captura que pesaba sobre Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

Actualmente, el exoficial se encuentra recluido en la Escuela de Postgrados de la Policía, CESPO (Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional), en Bogotá.