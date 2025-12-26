En vivo
Hombre denunció aumento de sus pechos tras consumir este medicamento

Hombre denunció aumento de sus pechos tras consumir este medicamento

El paciente experimentó durante cerca de ocho meses dolor persistente e inflamación en el tejido mamario.

