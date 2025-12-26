Hombre denunció aumento de sus pechos tras consumir este medicamento

Un caso médico ocurrido en Estados Unidos ha despertado preocupación y debate en torno a los efectos secundarios de algunos medicamentos de uso frecuente. Un hombre de 76 años denunció haber presentado un aumento inusual en el tamaño de sus pechos tras consumir un fármaco recetado para tratar la insuficiencia cardíaca.

Según el reporte clínico, el paciente experimentó durante cerca de ocho meses dolor persistente e inflamación en el tejido mamario. Tras varias evaluaciones médicas, los especialistas concluyeron que se trataba de ginecomastia, una condición caracterizada por el crecimiento del tejido mamario en hombres, generalmente asociada a desequilibrios hormonales.

En este caso específico, los médicos atribuyeron la afección al consumo de espironolactona, un medicamento ampliamente utilizado en Estados Unidos para tratar problemas cardiovasculares como la hipertensión arterial y ciertas alteraciones hormonales. De acuerdo con datos oficiales, este fármaco cuenta con más de 12 millones de recetas activas y está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Aunque la espironolactona es considerada eficaz y segura en la mayoría de los pacientes, su uso puede generar efectos adversos. Entre los más comunes se encuentran mareos, dolor de cabeza y fatiga. Sin embargo, estudios médicos han señalado que al menos un 10 % de los hombres que la consumen pueden desarrollar ginecomastia, un efecto secundario menos conocido y que suele generar alarma entre los pacientes.



Los especialistas explican que este medicamento reduce la producción de hormonas sexuales masculinas, como la testosterona. Esta alteración hormonal puede provocar, en mujeres, cambios relacionados con el crecimiento del vello, mientras que en hombres puede desencadenar el agrandamiento o la sensibilidad en los senos.