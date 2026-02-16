Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 16 de febrero de 2026

El Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una amplia tradición.



Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 16 de febrero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 16 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 14 febrero 2026 9264 - 9 Chontico Día 13 febrero 2026 1682 - 1 Chontico Día 12 febrero 2026 7557 - 9 Chontico Día 11 febrero 2026 2790 - 8 Chontico Día 10 febrero 2026 9258 - 7 Chontico Día 9 febrero 2026 9038 - 3 Chontico Día 8 febrero 2026 1535 - 8 Chontico Día 7 febrero 2026 6712 - 7 Chontico Día 6 febrero 2026 2122 - 3 Chontico Día 5 febrero 2026 1431 - 8

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos de este sorteo es la variedad de modalidades disponibles, diseñadas para adaptarse a distintos niveles de riesgo y estrategias de apuesta:



4 cifras directo (superpleno): consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana al acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

3 cifras combinado: se gana al acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): se debe acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): basta con acertar únicamente la última cifra.

Esta diversidad permite que cada participante elija la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y nivel de confianza, convirtiendo al Chontico Día en una alternativa versátil dentro del mercado de juegos de azar.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El valor de las apuestas es flexible y accesible. Los montos para participar van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que facilita el acceso a un público amplio. Esta característica ha sido clave para que el sorteo conserve su vigencia y continúe registrando una alta consulta diaria en distintas regiones del país.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar la documentación correspondiente para reclamar su premio. Los requisitos básicos son:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del valor ganado, pueden exigirse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo se requiere documento de identidad y tiquete.

Entre 48 y 181 UVT: se debe presentar documento, tiquete y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: además de lo anterior, se solicita certificación bancaria reciente.

Este procedimiento busca garantizar la entrega segura y transparente de los premios, en cumplimiento con la normativa vigente.

Gracias a su accesibilidad, variedad de modalidades y credibilidad, el Chontico Día continúa siendo una de las opciones favoritas entre quienes participan en juegos de azar en Colombia. Cada sorteo despierta expectativa entre miles de personas que esperan ver su número reflejado en los resultados oficiales.