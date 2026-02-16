Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 16 de febrero de 2026

Publicidad
El Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una amplia tradición.
El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 16 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Uno de los principales atractivos de este sorteo es la variedad de modalidades disponibles, diseñadas para adaptarse a distintos niveles de riesgo y estrategias de apuesta:
Esta diversidad permite que cada participante elija la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y nivel de confianza, convirtiendo al Chontico Día en una alternativa versátil dentro del mercado de juegos de azar.
El valor de las apuestas es flexible y accesible. Los montos para participar van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que facilita el acceso a un público amplio. Esta característica ha sido clave para que el sorteo conserve su vigencia y continúe registrando una alta consulta diaria en distintas regiones del país.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar la documentación correspondiente para reclamar su premio. Los requisitos básicos son:
Dependiendo del valor ganado, pueden exigirse documentos adicionales:
Este procedimiento busca garantizar la entrega segura y transparente de los premios, en cumplimiento con la normativa vigente.
Gracias a su accesibilidad, variedad de modalidades y credibilidad, el Chontico Día continúa siendo una de las opciones favoritas entre quienes participan en juegos de azar en Colombia. Cada sorteo despierta expectativa entre miles de personas que esperan ver su número reflejado en los resultados oficiales.