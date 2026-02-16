Universidad Militar abre Centro de Experiencia y Orientación en Villavicencio

La apertura del Centro de Experiencia y Orientación (CEO) de la Universidad Militar Nueva Granada en Villavicencio marca un nuevo capítulo para la educación superior en los Llanos Orientales. En una región estratégica para el desarrollo agroindustrial, ambiental y turístico del país, la llegada de este espacio académico no solo amplía la oferta educativa, sino que fortalece la presencia institucional en un territorio que históricamente ha demandado mayores oportunidades de formación profesional.

El CEO nace como un punto de encuentro para estudiantes, líderes sociales, empresarios y entidades públicas y privadas. Su propósito es claro: acompañar el inicio de la vida universitaria, brindar orientación vocacional y consolidar proyectos de vida sin que los jóvenes y adultos deban abandonar su región. “Es un compromiso de las universidades públicas poder regionalizar la educación”, afirmó el rector de la UMNG, MG(R) Javier Alberto Ayala Amaya P.h D., durante la inauguración en diálogo con Blu Radio. Según explicó, la apuesta se enmarca en su plan rectoral 2024-2028 y busca llevar los tres pilares universitarios, educación, investigación y construcción de diálogo social, directamente a las regiones.

La Orinoquía, agregó el rector, es prioritaria. “Hoy la Universidad Militar hace presencia en los Llanos Orientales”, subrayó, al tiempo que destacó que la meta es impactar no solo a Villavicencio y los municipios del Meta, sino también a departamentos como Casanare y Vichada. Actualmente, la institución cuenta con más de 7.000 estudiantes en modalidad a distancia, y la proyección es que el número de llaneros vinculados crezca de manera sostenida hacia 2026.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo centro es su articulación con la política pública de gratuidad. “No vamos a tener un límite; estamos abriendo cupos para todos aquellos que han querido ser profesionales y que por temas financieros no han podido hacerlo”, explicó Ayala. La gratuidad beneficia a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, víctimas del conflicto armado y miembros de la Fuerza Pública. En el primer semestre de funcionamiento, más de 100 estudiantes iniciaron programas desde Villavicencio y municipios cercanos, pero la cifra podría multiplicarse en los próximos periodos.



La oferta académica incluye programas como Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Civil, Industrial e Informática, Relaciones Internacionales, Administración de Riesgos y Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros. Además, la universidad proyecta llevar al territorio diplomados, seminarios y cursos de actualización en temas como inteligencia artificial, sostenibilidad, seguridad privada y manejo eficiente del recurso hídrico. “Queremos traer seminarios de inteligencia artificial y fortalecer la capacitación en áreas estratégicas para la región”, indicó el rector.

El CEO no solo opera como un centro de información. Está dotado con salas de cómputo, espacios de coworking y herramientas tecnológicas para que los estudiantes, aunque cursen programas virtuales, cuenten con respaldo presencial. Asimismo, se contempla la posibilidad de abrir programas presenciales en el mediano plazo, previo estudio de pertinencia regional.

Desde una perspectiva objetiva, la llegada del CEO representa una oportunidad para dinamizar la competitividad del Meta. La región, reconocida como despensa agrícola de Colombia y cada vez más posicionada en el turismo de naturaleza, requiere talento humano capacitado en innovación, gestión ambiental y agroindustria sostenible. La universidad, por su parte, aporta una red de más de 100 convenios internacionales y un fortalecimiento notable en movilidad académica e investigación. “Hemos aumentado la movilidad internacional en más del 500 % y hemos invertido más de 22 mil millones de pesos en investigación”, señaló el rector, destacando que estos avances también beneficiarán a los estudiantes de la Orinoquía.

El componente de extensión es otro eje estratégico. A través del CEO se ofrecerán consultorías, interventorías, servicios de gestión documental y programas de formación para entidades públicas y privadas. La meta es transferir conocimiento y facilitar cooperación internacional que potencie sectores productivos regionales.

El rector enfatizó además el compromiso social de la institución en un país marcado por décadas de conflicto. “La educación para la paz, educación para la vida, liderazgo estratégico con visión neogranadina es nuestro lema”, afirmó. En ese sentido, destacó la creación de la Licenciatura en Humanidades y Educación para la Paz, un programa que busca formar líderes capaces de promover la convivencia y la resolución pacífica de conflictos.

La presencia del rector, del vicerrector general y de la vicerrectora académica en la inauguración ratificó el carácter estratégico del proyecto. Para Villavicencio, el CEO se convierte en un puente entre la capital del país y la Orinoquía; para los Llanos Orientales, en una puerta hacia la educación superior de calidad sin desarraigo. En un contexto donde la formación es clave para cerrar brechas sociales y económicas, esta iniciativa se perfila como un paso decisivo hacia un desarrollo más incluyente y sostenible en la región.

