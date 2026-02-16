Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, lunes 16 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe colombiana. Con amplia presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se ha consolidado como una opción confiable.
El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 16 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que garantiza oportunidades permanentes para los apostadores.
Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., permitiendo que los jugadores consulten oportunamente si su apuesta fue ganadora. La puntualidad en la entrega de resultados ha sido uno de los factores clave para fortalecer la credibilidad y confianza en este tradicional chance del Caribe.
Este sorteo ofrece diversas modalidades, pensadas para adaptarse a diferentes preferencias y montos de apuesta:
Gracias a esta variedad, tanto jugadores frecuentes como ocasionales encuentran opciones acordes a sus expectativas y posibilidades.
El valor de las apuestas es flexible y accesible. Los montos oscilan entre $500 y $25.000 pesos colombianos, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos.
Esta facilidad de acceso ha sido determinante para que el Sinuano Día conserve su popularidad no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país.
Para reclamar un premio, los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:
Según el valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:
El Sinuano Día continúa destacándose como uno de los chances más confiables y seguidos del Caribe colombiano. Sus procesos regulados, horarios definidos y facilidad de participación mantienen viva la expectativa de miles de apostadores que consultan los resultados a diario con la esperanza de ganar.