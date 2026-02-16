Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 16 de febrero de 2026

El Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia. Con el respaldo de Apuestas La Caribeña, este sorteo se ha ganado la confianza de miles de jugadores gracias a su transparencia, puntualidad y reglas claras.



Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 16 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 16 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Caribeña Día

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 14 febrero 2026 3020 - 7 Caribeña Día 13 febrero 2026 7301 - 6 Caribeña Día 12 febrero 2026 0683 - 4 Caribeña Día 11 febrero 2026 7922 - 6 Caribeña Día 10 febrero 2026 4242 - 6 Caribeña Día 9 febrero 2026 5828 - 9 Caribeña Día 8 febrero 2026 4103 - 3 Caribeña Día 7 febrero 2026 5843 - 0 Caribeña Día 6 febrero 2026 4353 - 1 Caribeña Día 5 febrero 2026 4609 - 0

Hora del sorteo del Caribeña Día

El sorteo Caribeña Día se realiza de manera habitual en el siguiente horario: Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Los resultados oficiales se publican pocos minutos después del sorteo, permitiendo a los participantes verificar rápidamente si acertaron. Esta puntualidad fortalece la credibilidad del juego y facilita que los usuarios consulten los números ganadores sin demoras.



Modalidades de juego del Caribeña Día

El Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, lo que brinda flexibilidad a los jugadores según su presupuesto y estrategia:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes, que dependen del nivel de precisión y del valor apostado.



Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de este chance es su accesibilidad económica. Los valores permitidos para participar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango permite que tanto jugadores ocasionales como frecuentes puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar la siguiente documentación:



Tiquete original, sin daños ni alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Gracias a sus procesos claros, cumplimiento en los horarios y reglas transparentes, el Caribeña Día se mantiene como uno de los chances más confiables del país.

