Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 16 de febrero de 2026

El Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia. Con el respaldo de Apuestas La Caribeña, este sorteo se ha ganado la confianza de miles de jugadores gracias a su transparencia, puntualidad y reglas claras.
El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 16 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo Caribeña Día se realiza de manera habitual en el siguiente horario: Lunes a sábado: 4:00 p. m.
Los resultados oficiales se publican pocos minutos después del sorteo, permitiendo a los participantes verificar rápidamente si acertaron. Esta puntualidad fortalece la credibilidad del juego y facilita que los usuarios consulten los números ganadores sin demoras.
El Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, lo que brinda flexibilidad a los jugadores según su presupuesto y estrategia:
Cada modalidad ofrece premios diferentes, que dependen del nivel de precisión y del valor apostado.
Uno de los principales atractivos de este chance es su accesibilidad económica. Los valores permitidos para participar son:
Este rango permite que tanto jugadores ocasionales como frecuentes puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio y presentar la siguiente documentación:
Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse requisitos adicionales:
Gracias a sus procesos claros, cumplimiento en los horarios y reglas transparentes, el Caribeña Día se mantiene como uno de los chances más confiables del país.