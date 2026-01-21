En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Asesinan a tamborero de la danza El Torito Ribereño en ataque sicarial

Asesinan a tamborero de la danza El Torito Ribereño en ataque sicarial

Jonathan José Fontalvo Torres, de 41 años, era el hijo menor del rey Momo en 2005, Alfonso Fontalvo, director de la emblemática danza. La víctima se encontraba departiendo en la terraza de su casa, en el barrio San Roque.

