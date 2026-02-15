En vivo
Continúa jornada solidaria para apoyar a familias afectadas por lluvias en Buenaventura y Córdoba

Continúa jornada solidaria para apoyar a familias afectadas por lluvias en Buenaventura y Córdoba

Las donaciones podrán realizarse en Telepacífico y el Banco de Alimentos de Cali, en apoyo a las familias afectadas por la fuerte temporada invernal.

