Religión  / El checklist espiritual: reflexión dominical del pastor Andrés Corson

El checklist espiritual: reflexión dominical del pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson enseña que Dios evalúa el carácter como un checklist espiritual, llamando a vivir con integridad, dominio propio y buen testimonio para liderar e influir con propósito.

