Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Blu Radio  / Nación  / Noche de zozobra: ataque a estación de Policía y explosión en Florencia sacuden al Caquetá

Noche de zozobra: ataque a estación de Policía y explosión en Florencia sacuden al Caquetá

Mientras en el norte del departamento se escuchaban los fusiles, en la capital, Florencia, el pánico se apoderaba de los habitantes del barrio Cunduy.

