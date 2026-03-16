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Blu Radio  / Nación  / Procuraduría abre investigación disciplinaria por millonario contrato de videovigilancia en Bogotá

Procuraduría abre investigación disciplinaria por millonario contrato de videovigilancia en Bogotá

La Procuraduría investigará a 8 personas, entre funcionarios y exfuncionarios, por presuntas irregularidades en contrato de $14.300 millones para cámaras en Bogotá.

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