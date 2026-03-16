Procuraduría abre investigación disciplinaria por millonario contrato de videovigilancia en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra ocho personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, por presuntas irregularidades en un contrato de 14.300 millones de pesos destinado a implementar un sistema de cámaras de seguridad en Bogotá para el reconocimiento de placas.

Procuraduría General de la Nación Foto: BLU Radio

Según el análisis preliminar, existirían deficiencias en la planeación del contrato, especialmente en la definición de los puntos donde se instalarían las cámaras, la verificación de la disponibilidad de acometidas eléctricas, la obtención de permisos para intervenir el espacio público y la estimación del tiempo requerido para ejecutar el proyecto.

Para la Procuraduría, estas situaciones habrían provocado retrasos, suspensiones y prórrogas contractuales, lo que podría haber afectado la eficiencia del proyecto y el cumplimiento del objetivo de fortalecer el sistema de videovigilancia en Bogotá.

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La entidad ordenó la práctica de pruebas técnicas y documentales, con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, con el fin de establecer si las dificultades detectadas eran previsibles desde la etapa de planeación.



Incluso, la Procuraduría compulsó copias, es decir, solicitó que se investiguen en un proceso separado las presuntas irregularidades en la ejecución del contrato.