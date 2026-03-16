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“La idea es seguir con este nivel”: Mateo Castillo, jugador del América, tras su gol al Tolima

En declaraciones entregadas al programa Blog Deportivo, de Blu Radio, Castillo se mostró motivado por su aporte ofensivo desde la banda derecha.

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