“La idea es seguir con este nivel”: Mateo Castillo, jugador del América, tras su gol al Tolima

Mateo Castillo, lateral del América de Cali, celebró su buen momento futbolístico luego de marcar en el reciente compromiso frente a Deportes Tolima. El defensor destacó su rendimiento actual y aseguró que su principal objetivo es mantener el nivel mostrado en los últimos partidos.

En declaraciones entregadas al programa Blog Deportivo, de Blu Radio, Castillo se mostró motivado por su aporte ofensivo desde la banda derecha. “La idea es seguir con este nivel, demostrando que estoy para grandes cosas”, afirmó el jugador del conjunto escarlata.

El futbolista explicó que su facilidad para llegar al área rival tiene relación con su formación en divisiones menores. Según contó, cuando jugaba en las categorías inferiores de Real Cartagena se desempeñaba como extremo por ambas bandas antes de ser reconvertido en lateral derecho.

Esa experiencia ofensiva le ha permitido aportar en ataque dentro del esquema del América. Castillo señaló que su pasado como atacante hace más natural su presencia en zona de gol, algo que quedó reflejado en la anotación que consiguió frente al equipo pijao.



El defensor también resaltó que el trabajo táctico del equipo durante la semana favorece ese tipo de jugadas. En los entrenamientos se busca atacar con frecuencia por el sector derecho, lo que le da libertad para proyectarse y acompañar las acciones ofensivas.

Finalmente, el jugador agradeció el respaldo del entrenador David González, quien —según dijo— ha sido clave en su crecimiento. Castillo aseguró que el técnico le ha transmitido confianza y le ha dado herramientas para mejorar tanto en defensa como en ataque dentro del esquema del América: "Me dijo que iba a ser un jugador importante dentro de su esquema. Su forma de juego me ha servido mucho para atacar y defender", concluyó.