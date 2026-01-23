Siete muertos y ocho heridos dejó explosión de cilindro de gas en Inda Zabaleta, Tumaco

Una tragedia ocurrió en zona rural de Tumaco. Siete muertos y ocho heridos dejó la explosión de un cilindro de gas dentro de una casa en la vereda Inda Zabaleta, zona rural de Tumaco, corregimiento de Llorente, así lo confirmó el gobernador de Nariño a Blu Radio, Luis Alfonso Escobar.

Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

"Lamentamos la muerte de estas personas y esto es materia de investigación. Hay que decir que estos hechos no tienen que ver con nada respecto a temas de conflicto armado", indicó el mandatario.

Asimismo, se pudo conocer que solo han logrado ser identificado cuatro de las siete víctimas mortales de la explosión. Los cuerpos se encuentran en las instalaciones de Medicina Legal de Tumaco.



Esta situación ha generado consternación en el departamento, mientras los heridos son atendidos y se espera un reporte oficial que determine si se trató de un accidente doméstico o un evento de otra naturaleza.

Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, confirmó siete muertos y ocho heridos en los confusos hechos ocurridos en la vereda Inda Zabaleta, corregimiento de Llorente, tras la explosión de un cilindro de gas dentro de una casa. #VocesySonidos pic.twitter.com/bDq1nDng4X — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 23, 2026

En desarrollo.