Blu Radio  / Nación  / "Debe salir ya": sectores políticos piden la renuncia de Ricardo Roa tras imputación de Fiscalía

"Debe salir ya": sectores políticos piden la renuncia de Ricardo Roa tras imputación de Fiscalía

La Fiscalía anunció que imputará al gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunta violación de topes en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y por presunto tráfico de influencias.

