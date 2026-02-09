"Debe salir ya": sectores políticos piden la renuncia de Ricardo Roa tras imputación de Fiscalía

Desde algunos sectores políticos están pidiendo la renuncia de Ricardo Roa a Ecopetrol, después de que la Fiscalía anunciara que lo imputará por presunta violación de topes en la financiación de la campaña Petro Presidente en 2022, y por presunto tráfico de influencias; este último delito está relacionado con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá.

"Yo espero que termine en la cárcel, porque realmente han violado las normas electorales y, obviamente, con impacto penal a nivel nacional. Si al señor Roa le queda un milímetro de vergüenza, debería renunciar de manera inmediata", dijo el representante a la Cámara del Centro Democrático, Juan Espinal.

Ricardo Roa en medio de una rueda de prensa en agosto de 2024. Foto: Presidencia.

Desde otros sectores se refirieron tanto a esta decisión como a otra que también tomó hoy la Fiscalía: imputar a Juliana Guerrero, quien iba a ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos por parte de la Fundación Universitaria San José.

"Yo me pregunto, ¿dónde quedó esa promesa de que la diferencia entre este gobierno y los anteriores, frente a los escándalos de corrupción, era que el presidente Petro supuestamente iba a apartar de sus cargos a quienes estuvieron denunciados por casos de corrupción? Parece ser que entre más corruptos, más los atornillan en sus puestos", dijo la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza.



Por su parte, el candidato al Senado de Salvación Nacional, Enrique Gómez, dijo que Roa "no puede seguir en cabeza de Ecopetrol. Debe salir ya. Qué vergüenza. Llevamos años denunciando a este personaje y hasta ahora les da por hacer lo debido".