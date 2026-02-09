Es un modelo de vigilancia privada con establecimiento carcelario: Fico por cárcel de sindicados

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre los pormenores de la construcción y operación de la nueva cárcel para sindicados, destacando que es un modelo pionero de Alianza Público Privada (APP) en Colombia.



Sobre el propósito y la capacidad de la cárcel

Gutiérrez enfatizó que este proyecto responde a un mandato judicial y busca aliviar la crisis de espacio en los centros de detención transitorio.

"Damos cumplimiento a un fallo de la Corte Suprema donde le ordena a los alcaldes del país, a las ciudades, encargarse lo que por ley compete de acuerdo a las personas que son sindicadas, no condenadas", indicó Fico.



Sobre la cárcel

"Es para 1.339 personas ni una más. No puede haber sobreocupación. Con esto, vamos a dar solución completa a lo que ocurre hoy en las estaciones de Policía y en la URI y también liberar algunos cupos también dentro de algunas cárceles donde deben ser para condenados.



Debate sobre la primera cárcel para sindicados operada por privados en Medellín

El debate se centra en la tensión entre la eficiencia administrativa y el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Mientras que la administración local defiende el proyecto como una solución técnica al hacinamiento, los críticos cuestionan la constitucionalidad de delegar la vigilancia a empresas particulares.

"La administración de justicia no la va a hacer nunca un privado, la administración de justicia la harán los jueces de la República y todo esto está arreglado de acuerdo a la Constitución y la ley. Esto tiene que ser un modelo de vigilancia privada, pero adecuado a establecimiento carcelario. Nosotros aquí vamos para adelante dando soluciones", indicó el mandatario.

