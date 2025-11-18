Megaoperativo en el Valle de Aburrá dejó a 18 personas capturadas por distintos delitos

La Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá realizó un megaoperativo contra el crimen organizado y logró en diferentes procedimientos la captura de 18 personas que estaban vinculadas a diferentes dinámicas delictivas. Por ejemplo, en Medellín y Bello capturaron a dos hombres por hurto calificado y se les incautó más de ocho millones de pesos.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en la capital de Antioquia en donde las autoridades lograron capturar a tres hombres que tenían en su poder cuatro armas de fuego, 91 cartuchos y más de 5.000 dosis de estupefacientes tipo marihuana. Según las versiones oficiales, estas personas estarían vinculadas a grupos delincuenciales en la comuna Robledo de Medellín.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se refirió a un caso en el municipio de Barbosa donde dos personas fueron hallados con varias armas dispuestas para la comisión de delitos en toda la subregión.

"En el municipio de Barbosa, dos personas fueron capturadas en flagrancia. En su poder tenían dos pistolas, tres escopetas, proveedores y más de quinientos cincuenta cartuchos de munición, elementos asociados a actividades de multicrimen", informó el uniformado.



Además, en Itagüí fue capturado un hombre requerido por las autoridades judiciales para el cumplimiento de una condena pendiente por el asesinato en 2024 de Omar Rodríguez, mientras que en el mismo municipio capturaron a un hombre de 61 años investigado por delitos sexuales con menor de 14 años.

Finalmente, en la comuna La Candelaria de Medellín fue capturado un hombre de 81 años por el delito de usurpación de derecho de propiedad en un procedimiento donde se incautaron más de 1.800 prendas de vestir presuntamente falsificadas.