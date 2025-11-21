Arturo Char aspiraría nuevamente al Senado, pese a investigación de la Corte

Un revolcón podría darse en la casa política más importante de Barranquilla, pues hay altas posibilidades de que Arturo Char decida lanzarse de nuevo al Senado, a pesar de la investigación que cursa en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia por presunta compra de votos y concierto para delinquir.

El rumor de esta posible aspiración se da en medio de la distancia política que ha manejado en las últimas semanas con su hermano y su padre, por choques internos ante la disputa por la rectoría de la Universidad del Atlántico, en la que Arturo perdió el pulso.

Es así como su regreso a la arena política podría ser respuesta a esas disputas internas de representación, y también una respuesta a una minuciosa revisión jurídica que realizó su equipo de abogados, quienes le indicaron que, al no haber una decisión por ahora de la Corte ante su proceso, sobre si lo lleva a juicio o no, podría participar en un proceso de elección popular.

El hecho podría generar cambios en la lista a Senado que ya estaba definida por esta familia por el partido Cambio Radical, lo que genera dudas sobre lo que sucederá con Gonzalo Baute o con César Lorduy, las dos cartas con las que se juega este grupo político. Sumar una tercera candidatura podría ser riesgoso para el grupo político, teniendo en cuenta la caída que tuvieron durante las elecciones de 2022.