Estudiantes de la Universidad del Atlántico denuncian casos de acoso sexual

En la facultad de Ciencias Sociales de la Educación se vendrían presentando varios casos de acoso sexual contra las estudiantes por parte de profesores.

Así lo manifestó una estudiante de tercer semestre de la universidad en medio de las asambleas que está realizando el estudiantado y en la que se declararon en paro indefinido seis facultades por la reciente elección de Leyton Barrios como nuevo rector de la Universidad del Atlántico.

“Actualmente estamos enfrentando en la facultad de Ciencias Sociales de la Educación de la Universidad del Atlántico, diversos casos de profesores que acosan sexualmente, que atentan contra las y los estudiantes dentro del recinto universitario”.

Agregó la joven que pidió no se revelara su identidad, que estos acosos han sido informados a la facultad, pero esta no les ha dado respuesta a sus reclamos.



“Hoy los estudiantes nos manifestamos contra eso, porque no podemos permitir que, dentro de la universidad, seamos violentados”, destacó.

La estudiante añadió que algunas de sus compañeras que han sido acosadas son menores de edad, lo que agrava la situación. También manifestó que varios de los presuntos acosadores son profesores de planta de la Universidad.

Blu Radio intentó conocer la reacción de la Universidad del Atlántico, pero la institución educativa no respondió al pedido.