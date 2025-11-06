En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Cambio Radical dice que secretario general del Senado desatendió sanción contra Ana María Castañeda

Cambio Radical dice que secretario general del Senado desatendió sanción contra Ana María Castañeda

Desde el partido aseguran que Ana María Castañeda había sido sancionada sin voz ni voto por 11 meses y que esa sanción fue desatendida por parte del secretario general.

Publicidad

Publicidad

Publicidad