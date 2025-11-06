Cambio Radical dice que secretario general del Senado desatendió sanción contra Ana María Castañeda

Cambio Radical pidió una investigación contra el secretario general del Senado, Diego González, y contra el secretario de la Comisión Sexta, Jorge Eliécer Laverde. El partido presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría porque dicen que los funcionarios habrían desatendido la sanción impuesta contra la senadora Ana María Castañeda, consistente en la pérdida de voz y voto por 11 meses.

"Los funcionarios habrían desatendido la sanción impuesta por el Comité Central de Cambio Radical a la senadora Ana María Castañeda, consistente en la pérdida de voz y voto por 11 meses, sanción que fue notificada a la Mesa Directiva del Senado el 25 de julio de 2025 y que, de acuerdo con la colectividad, debía surtir efectos inmediatos" dicen desde Cambio Radical.

Para el partido el hecho de que Castañeda siga participando y votando en las sesiones tanto de la Comisión Sexta como de la plenaria del Senado demostraría un incumplimiento de la sanción impuesta.

"El Partido Cambio Radical reiteró que este desacato, por parte de los secretarios, es una clara vulneración a la autonomía de los partidos y afecta gravemente las disposiciones constitucionales que pretende dotar de seriedad las actuaciones en bancada", dicen desde el partido.



Castañeda había sido sancionada ya que se ausentó de la sesión del Senado en la que se votó la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro.

“El respeto al ordenamiento jurídico, a los principios de legalidad y a la autonomía de los partidos políticos exige la aplicación inmediata e incondicional de las sanciones disciplinarias en firme. Permitir la participación de la congresista sancionada constituye un grave desconocimiento del marco normativo y compromete la validez de las decisiones legislativas”, señala el texto de la queja.