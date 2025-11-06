Registraduría cierra la puerta al comité de recolección de firmas de Daniel Quintero

La Registraduría Nacional no accedió a la solicitud de Daniel Quintero para inscribir su comité recolector de firmas con miras a las elecciones presidenciales de 2026. Es importante recordar que Quintero se había inscrito como candidato para la consulta del Pacto Histórico y posteriormente renunció, asegurando que no había garantías de que, si ganaba la consulta, pudiera presentarse más adelante en marzo a la consulta del Frente Amplio.

Sin embargo, la Registraduría rechazó la solicitud de Quintero, pues, según la ley, se entiende que el exalcalde participó en la consulta al haberse inscrito y asumir compromisos con los partidos que lo postularon.

“Rechazar el registro del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos denominado ‘Reset Total Contra el Narco y los Corruptos’, que postula la inscripción de Daniel Quintero Calle a la Presidencia de la República”, señala la decisión de la Registraduría.

Foto: AFP

La entidad también explicó que respaldar “una candidatura inválida por una prohibición conocida generaría un proceso inútil y costoso, al presentarse un obstáculo legal insuperable”.



Por otro lado, la Registraduría señaló que no recibió, antes de la realización de la consulta, comunicación alguna de los partidos que la convocaron sobre el retiro o renuncia del precandidato Daniel Quintero Calle.

“Que el artículo 7 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 establece, en desarrollo del artículo 107 de la Constitución, que el resultado de las consultas será obligatorio para los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos y coaliciones que las hubieren convocado, así como para los precandidatos que hubieran participado en ellas”, dice la Registraduría.

De esta manera, comienzan a cerrársele a Quintero las vías por medio de las cuales podría aspirar a la Presidencia.