Daniel Quintero pide vía tutela que se habilite su comité de firmas para la Presidencia

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero interpuso una tutela contra la Registraduría, con el Consejo Nacional Electoral como tercero interesado. En el documento señala que la entidad vulneró sus derechos a elegir y ser elegido, a la participación política, al debido proceso, a la igualdad, a la confianza legítima y a la seguridad jurídica, por negar la inscripción de su comité para recolectar firmas y aspirar a la Presidencia por el movimiento “Reset total contra el narco y los corruptos”.

Quintero explicó el contexto de este lío jurídico. En primer lugar, recordó que el Pacto Histórico solicitó al CNE su personería jurídica, reconocida de forma condicionada mediante la Resolución 9673 de 2025. Luego, el Tribunal de Bogotá otorgó una medida provisional que permitió inscribir precandidatos del Pacto Histórico mientras se resolvía de fondo la personería.

Daniel Quintero se inscribió en la consulta; sin embargo, posteriormente la tutela fue declarada improcedente y la medida quedó sin efectos, lo que, según él, implicaba el decaimiento jurídico de su inscripción.

Daniel Quintero Calle Foto: Instagram Daniel Quintero

El exalcalde de Medellín renunció, pero lo hizo fuera de tiempo y sin que ningún partido confirmara esa dimisión. Su nombre apareció en la consulta del 26 de octubre de 2025 junto a Carolina Corcho e Iván Cepeda, y recibió más de 150.000 votos. Por esa razón, la Registraduría considera que sí participó en dicha elección y, en consecuencia, pidió al CNE decidir si podía o no recolectar firmas y participar en la carrera presidencial.



El equipo jurídico de Quintero considera esta decisión una maniobra dilatoria sin sustento legal y, por ello, solicita a un juez que declare que la Registraduría vulneró sus derechos fundamentales, que se ordene el registro inmediato del comité promotor y que se habilite el sistema de recolección de apoyos ciudadanos.

En el documento se solicita, además, que mientras se resuelve de fondo la tutela, se ordene inscribir provisionalmente su comité promotor para no perder tiempo en la recolección de firmas, dado que restan 50 días para reunir más de 630.000 válidas.