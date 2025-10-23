En vivo
Blu Radio  / Política  /  Cárdenas, Luna y Galán presentan alianza de centro para las presidenciales de 2026

Cárdenas, Luna y Galán presentan alianza de centro para las presidenciales de 2026

Se espera que en los próximos días la nueva coalición anuncie el mecanismo con el que se hará la elección de su candidato presidencial.

presidenciales de 2026
Cárdenas, Luna y Galán presentan alianza de centro para las presidenciales de 2026
Foto: suministrada
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

En la tarde de este jueves, 23 de octubre, los precandidatos presidenciales David Luna (G.S.C. Sí Hay Un Camino), Mauricio Cárdenas (G.S.C. Avanza Colombia) y Juan Manuel Galán (Partido Nuevo Liberalismo) anunciaron una alianza para participar en las elecciones presidenciales de mayo de 2026.

Con una curiosa valla colocada en las calles de Bogotá, la coalición se presentó bajo la consigna “Unión + Experiencia + Futuro”, en la que se observa a los tres precandidatos junto con otras tres siluetas, reflejando que la puerta está abierta a consolidar más apoyos en esta coalición.

Según sus promotores, la alianza nace del “compromiso de reconstruir la confianza, devolverle rumbo a Colombia y poner en el centro los temas que realmente preocupan a los ciudadanos: la clase media, el empleo, la seguridad y las oportunidades”.

Cárdenas, Luna y Galán presentan alianza de centro para las presidenciales de 2026

“No se trata de sumar nombres, sino de sumar propósitos. Nadie transforma un país en solitario. La fuerza de este proyecto está en abrir puertas, en incluir y en multiplicar. La unión no resta, multiplica”, afirmó David Luna.

Es la semilla que va a ir creciendo para formar una gran unidad que nos permita derrotar al Pacto Histórico y construir una alianza, una alternativa de poder basada en la experiencia, en la visión de futuro y, sobre todo, en gobiernos con resultados”, sostuvo Mauricio Cárdenas.

Se espera que en los próximos días la nueva coalición anuncie el mecanismo con el que se elegirá a su candidato presidencial.

