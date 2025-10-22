Petro responde a Trump y asegura que insultos buscan “afectar las elecciones” 2026

Las fuertes declaraciones entre el Gobierno de Colombia y Estados Unidos no se detienen. El último en responder fue el presidente Gustavo Petro luego de que su homólogo Donald Trump lo tildará de “matón” y de ser “un tipo que produce mucha droga”.

Los señalamientos del presidente Trump se dieron desde la Casa Blanca, cuando anunció que Estados Unidos suspendió, a partir de este miércoles 22 de octubre, toda ayuda económica a Colombia.

Después, a través de su cuenta de X, el mandatario colombiano publicó un extenso mensaje en el que abordó varios temas que tienen que ver con la relación con EEUU, la lucha contra el narcotráfico, la destrucción de lanchas en el Caribe y Pacifico y las amenazas de Trump.

Según mencionó Petro, los insultos en su contra por parte del mandatario estadounidense ya no tienen un objetivo en cuanto a la estrategia contra las drogas, sino que buscan, según él, afectar las elecciones presidenciales en Colombia del 2026.



Donald Trump y Gustavo Petro Foto: AFP y Presidencia

“La magnitud del insulto de Trump a Colombia y a mí mismo, ya no tiene el objetivo de alcanzar una estrategia eficaz anti narcotraficante, sino afectar las elecciones de Colombia el año entrante, buscando de nuevo el triunfo de la extrema derecha, esa si fuerte y probablemente ligada al narcotráfico, pero obediente en obedecer invasiones”, aseveró.

De acuerdo con el presidente, “debilitando el movimiento democrático” del país con esas acciones, podrían acceder al petróleo de Venezuela con facilidad.

Publicidad

“El Gobierno de Colombia seguirá colaborando en lucha anti narcotraficante, aumentando la experiencia y transfiriendo la experiencia a todo Gobierno que quiera colaborar con Colombia sin destruir la democracia y sin intervenir en la política interna de los países socios”, añadió Petro.



Ataque a narcolanchas por parte de Estados Unidos

Sobre los recientes ataques a narcolanchas en el Caribe y ahora en el Pacífico por parte del Gobierno de EEUU, el presidente Petro dijo que aún se desconoce si el último impacto fue a una lancha ecuatoriana o colombiana, pero advirtió que dejó muertos.

“Igualmente es un asesinato. Sea en el Caribe o en el Pacífico la estrategia del Gobierno de EEUU rompe las normas del derecho internacional”, recalcó.

Petro insistió en que Colombia respeta el derecho internacional y, en su caso, lo considera “el resumen de la civilización humana y el único camino para escapar de la barbarie”.

La estrategia estadounidense, al menos comienza a aceptar que la mayor parte de la cocaína no sale por el Caribe sino por el Pacífico. El éxito relativo de la fuerza pública colombiana en la incautación de cocaína en el Pacífico y el control de los puertos, ha desplazado las rutas a Ecuador, pero eso también provoca que aumenta la violencia en Ecuador y el narco utiliza los puertos de Ecuador sentenció.

Publicidad