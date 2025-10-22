Petro insiste en que EE.UU. rompe normas internacionales tras nuevo ataque a 'narcolancha'

Un nuevo ataque en contra de 'narcolancha' se dio este 22 de octubre en aguas del mar Caribe, según informó el titular del Departamento de Guerra, Pete Hegseth. Dijo que era un "movimiento letal" contra "delincuentes" que comparó con el grupo terrorista Al Qaeda.

Ante esto, nuevamente el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X y volvió a mencionar que "rompe norman internacionales" estos ataques por parte del Comando Sur de Estados Unidos y vulnera derechos humanos en la región.

"El ataque a otra lancha en el Pacífico, no sabemos si ecuatoriano o colombiano, dejó muertos. Igualmente es un asesinato. Sea en el Caribe o en el Pacífico la estrategia del gobierno de EEUU, rompe las normas del derecho internacional. Colombia respeta el derecho internacional y en mi caso, lo considero el resumen de la civilización humana y el único camino para escapar de la barbarie. Creo que el camino de la humanidad es una democracia global", fueron las palabras del presidente por el nuevo ataque.

Cabe recordar que, en su comunicado, Hegseth aseguró que "estos ataques continuarán" y que todo esto no se trata de "simples narcotraficantes", sino que son personas que ponen en riesgo toda una región y, por ende, no escaparán de la justicia.



Por su parte, el presidente Petro aseguró que "esto no le pondrá fin al tráfico de cocaína" en Latinoamérica e insiste en que el Gobierno estadounidense se equivoca con esta "estrategia de guerra".

"Si se quiere hacer una estrategia eficaz, como la viene adelantando mi Gobierno, hay que controlar puertos y ensenadas con las fuerzas nacionales. La mayor parte de la cocaína por el Pacífico, sale por la barcos mercantes. El actual gobierno de los EEUU parece rechazar su propia experiencia construida con Colombia y cambia la estrategia por una equivocada, que quiebra la soberanía de los países latinoamericanos y caribeños.", puntualizó.