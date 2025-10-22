En vivo
EE. UU. destruye una segunda narcolancha en el Pacífico y compara a tripulantes con Al Qaeda

EE. UU. destruye una segunda narcolancha en el Pacífico y compara a tripulantes con Al Qaeda

Con este, ya son dos los ataques que el país norteamericano lleva a cabo en menos de 24 horas.

Ataque a narcolancha en el océano Pacífico.
Foto: Suministrada.
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

El titular del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, informó este miércoles que el Comando Sur de Estados Unidos realizó otro "ataque cinético letal" contra una embarcación en el Pacífico Oriental, eliminando a los tripulantes y comparó a los supuestos narcotraficantes con el grupo terrorista Al Qaeda.

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, manifestó Hegseth.

"Estos ataques continuarán, día tras día", dijo el titular del Departamento de Guerra en su cuenta oficial de Truth y agregó que no se trata de "simples narcotraficantes" sino de "Al Qaeda" de "nuestro hemisferio y no escaparán de la justicia".

El secretario señaló que el ataque fue autorizado por el presidente, Donald Trump, y que la nave destruida había sido identificada por la inteligencia por su supuesta "participación en el contrabando de ilícitos".

Durante el ataque, el segundo anunciado en menos de 24 horas en aguas internacionales en el Pacífico, cerca de las costas colombianas, tres tripulantes fueron asesinados, de acuerdo con la información difundida por el Departamento de Guerra.

Este sería el noveno ataque conocido de las fuerzas estadounidenses a supuestas "narcolanchas" y el segundo en el Pacífico, desde que el Pentágono iniciara una operación antidrogas en el Caribe sur, - en su mayoría cerca de las costas de Venezuela-, donde ha hundido al menos siete embarcaciones que, asegura, están relacionadas con el narcotráfico.

En ese contexto, Trump ordenó este miércoles cortar toda ayuda económica y subsidio a Colombia y calificó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como "un matón, es un mal tipo que produce mucha droga".

El mandatario estadounidense adelantó que su Administración considera realizar ataques dirigidos a objetivos en tierra, sin precisar el territorio, porque a su criterio ahora las drogas están llegando vía terrestre y dijo que informará al Congreso si realizan este tipo de operativos.

