Ataques de EEUU llegan al Océano Pacífico: 22 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 22 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 22 de octubre de 2025:
- En el departamento de Arauca se adelanta un gigantesco operativo contra los miembros del ELN que ha dejado cuatro capturas.
- En el Catatumbo, un adulto mayor perdió la vida en un ataque con drones en medio de una confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las Farc.
- Estados Unidos realizó el primer bombardeo en el Océano Pacífico a lanchas presuntamente cargadas con cocaína.
- El presidente Gustavo Petro ha recibido fuertes críticas por su postura al fallo absolutorio a Álvaro Uribe.
- El departamento de La Guajira se encuentra fuertemente afectado por el paso de la tormenta tropical Melissa.
- La junta directiva de Ecopetrol advirtió en un comunicado los riesgos que traería la venta de Premian en Estado Unidos.
Escuche el programa completo aquí: