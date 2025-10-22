En vivo
Ataques de EEUU llegan al Océano Pacífico: 22 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 22 de octubre de 2025:

  • En el departamento de Arauca se adelanta un gigantesco operativo contra los miembros del ELN que ha dejado cuatro capturas.
  • En el Catatumbo, un adulto mayor perdió la vida en un ataque con drones en medio de una confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las Farc.
  • Estados Unidos realizó el primer bombardeo en el Océano Pacífico a lanchas presuntamente cargadas con cocaína.
  • El presidente Gustavo Petro ha recibido fuertes críticas por su postura al fallo absolutorio a Álvaro Uribe.
  • El departamento de La Guajira se encuentra fuertemente afectado por el paso de la tormenta tropical Melissa.
  • La junta directiva de Ecopetrol advirtió en un comunicado los riesgos que traería la venta de Premian en Estado Unidos.

Escuche el programa completo aquí:

