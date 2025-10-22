Trump plantea bombardeos en tierra contra narcotraficantes; antes notificará al Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que, en caso de decidir llevar las operaciones antidrogas a territorio terrestre, notificará al Congreso, ya que considera que se trata de un asunto de “seguridad nacional”. Sus declaraciones se produjeron tras la destrucción de una nueva embarcación en el océano Pacífico.

“Si no lo hacemos, entrarán cientos de miles de personas por tierra, porque ya no vienen por barco”, aseguró el mandatario al ser consultado sobre las acciones militares realizadas cerca de la costa venezolana.

Trump señaló que planea ordenar bombardeos contra posibles objetivos en tierra como parte de una ofensiva dirigida a personas vinculadas con el narcotráfico. “Les daremos un duro golpe cuando intenten ingresar por tierra”, dijo, y agregó que “aún no lo han experimentado, pero ahora estamos completamente preparados para hacerlo”.

Donald Trump Foto: AFP

El presidente indicó además que su administración “probablemente” acudirá al Congreso más adelante para explicar con detalle las medidas adoptadas antes de lanzar ataques terrestres. Sin embargo, sostuvo que, en su opinión, no necesitan autorización previa para actuar, pues ya cuentan con respaldo legal.



Ese mismo día, el Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó el octavo ataque contra narcolanchas y el primero registrado en el Pacífico, dentro de una operación antidrogas iniciada por el Pentágono en el Caribe. Según el organismo, al menos siete embarcaciones han sido hundidas por su presunta relación con el narcotráfico.

La presencia de buques y aeronaves militares estadounidenses en la región ha intensificado las tensiones con los gobiernos de Colombia, liderado por Gustavo Petro, y de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, a quienes Trump acusa de dirigir “redes de narcotráfico” desde sus territorios, acusaciones que ambos mandatarios han rechazado.