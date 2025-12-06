En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Venezuela asegura que su Fuerza Armada está "más que preparada" para responder a quien los ataque

Venezuela asegura que su Fuerza Armada está "más que preparada" para responder a quien los ataque

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que el país está en "una revolución pacífica, pero no es una revolución desarmada".

Publicidad

Publicidad

Publicidad