“No creo que haya capacidad en Caribe para atacar a Venezuela”: excomandante del Ejército de EEUU

El exteniente general Mark Hertling, quien fue comandante del Ejército de Estados Unidos en Europa y participó en operaciones en Irak, analizó en entrevista con Mañanas Blu 1030 los recientes movimientos militares de Washington en el mar Caribe y las posibilidades de una ofensiva contra Venezuela. Según él, lo que hoy se observa no corresponde a una capacidad real para ejecutar una invasión.

Hertling afirmó que, con los medios actualmente visibles en el Caribe, “no hay capacidad en este momento para atacar a Venezuela”. Según dijo, aunque sí existe presencia de buques y submarinos, el territorio venezolano es demasiado grande y complejo para una operación terrestre con las fuerzas desplegadas.

El excomandante señaló que Estados Unidos sí podría realizar bombardeos específicos y ataques aéreos limitados, pero advirtió que “eso no es capacidad suficiente” para lograr efectos decisivos. En su explicación, dijo que misiones de ese tipo solo funcionan cuando se ejecutan junto al país afectado, algo que considera improbable dada la tensión entre ambos gobiernos.

Sobre las críticas de que la administración Trump actúa sin una estrategia definida, Hertling coincidió plenamente y afirmó: “estoy completamente de acuerdo” con esa evaluación. Señaló que la Casa Blanca “no ha publicado cuál es su estrategia”, ni ha explicado ante el Congreso o ante la ciudadanía cuál es el objetivo final de los movimientos militares.



Aclaró que en doctrina militar la estrategia marca el “estado final deseado”, mientras que las tácticas son acciones aisladas. Por eso sostuvo que los golpes anunciados contra embarcaciones o infraestructuras del narcotráfico “son solo pequeñas batallas” que, si no están conectadas con un objetivo mayor, se vuelven “operaciones inútiles”.

Al comparar la situación con Panamá en 1989, Hertling dijo que “la diferencia es monumental”. Señaló que en esa intervención el objetivo era concreto —la captura de Manuel Noriega— y el territorio era mucho más pequeño. Recordó que Venezuela tiene un tamaño aproximado quince veces mayor, una población más amplia y unas fuerzas militares más desarrolladas.

Cuando se le preguntó por la teoría de que el despliegue estadounidense también busca presionar políticamente a Nicolás Maduro o influir en asuntos petroleros, Hertling respondió que “hay mucha verdad en eso”. Indicó que en Estados Unidos hay sectores que creen que la misión no se limita a operaciones antinarcóticos, sino que implica presión diplomática y política.

También expresó que estas acciones tienen impacto para países como Colombia, Brasil, Guatemala y Honduras, por lo que insistió en que antes de cualquier operación debería existir “una estrategia aprobada” que combine lo militar con lo diplomático, lo informativo y lo económico.

Al referirse al indulto concedido por Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, Hertling dijo que “no tiene sentido” y que dentro de Estados Unidos hay cuestionamientos sobre cómo se justifica atacar lanchas acusadas de transportar droga mientras se libera a un político condenado por ese mismo delito.

Finalmente, cuando se le preguntó si las acciones militares en el Caribe podrían ser ilegales, Hertling respondió que “sí, creo que lo es”. Explicó que son actividades criminales que deberían tratarse como delitos y no como una guerra, y advirtió sobre la posibilidad de un “uso ilegal de la fuerza” en lo que se ha ordenado a las tropas estadounidenses.