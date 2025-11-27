Maduro dice que confía en el triunfo de Venezuela si se declara como “república en armas”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves, 27 de noviembre, estar confiado en la victoria en caso de que su país se declare como "república en armas", en un contexto marcado por la tensión con EE.UU. a raíz del despliegue militar que mantiene en el Caribe, cerca de la nación suramericana.

Esta tensión es vista por el mandatario venezolano como una "amenaza" para sacarlo del poder; esto luego de que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobara el pasado 11 de noviembre una ley para defender al país ante el despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe.

Soldados del Ejército venezolano sobre tanques blindados asisten a un desfile militar para celebrar el 213 aniversario de la Independencia de Venezuela en Caracas, el 5 de julio de 2024. Aviones de combate rusos, drones iraníes, tanques franceses y un viejo submarino alemán: Venezuela tiene 343.000 "hombres y mujeres en armas" y un arsenal anticuado en sus Fuerzas Armadas para hacer frente a una invasión estadounidense, lo cual es muy poco probable en la actualidad. AFP

Sin embargo, el mandatario también ordenó a los miembros de la Aviación estar "alertas, listos y dispuestos" para defender al país de cualquier "agresión" en su contra, en momentos en que la tensión con Estados Unidos mantiene creciente.



¿Vías de diálogo entre Venezuela y EEUU?

El pasado 26 de noviembre, el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que podría establecer un diálogo con Maduro luego de ser consultado por una reportera sobre las posibilidades de dialogar con Venezuela, donde el republicano insistió en que se podría hablar con el presidente venezolano. Sin embargo, Trump precisó que esos diálogos podrían hacerse "por las buenas (o) por las malas".

Donald Trump y Nicolás Maduro // Foto: AFP

Las afirmaciones de Trump se producen en medio de una amplia cancelación de vuelos y de operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela. Esto sucede mientras Estados Unidos despliega fuerzas militares en el mar Caribe con el propósito declarado de combatir el narcotráfico, una acción que el Gobierno venezolano interpreta como un posible preludio de invasión.