¿Cuántos vuelos ha perdido Venezuela tras crisis aérea? Gremio confirma duro retroceso

La reciente suspensión de operaciones de varias aerolíneas internacionales hacia y desde Venezuela ha encendido las alarmas en el sector turístico.

Vicky Herrera de Díaz, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), explicó en entrevista en Mañanas Blu 10:30 que, aunque el espacio aéreo del país “no ha sido cerrado por la autoridad aeronáutica venezolana”, las repercusiones de las advertencias emitidas por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos han afectado gravemente el flujo de pasajeros y la ya frágil conectividad con el exterior.

Herrera destacó que actualmente “tenemos 10 aerolíneas venezolanas trabajando internamente y también con vuelos internacionales, algunas de ellas, y cuatro aerolíneas internacionales”. Sin embargo, seis compañías extranjeras suspendieron sus operaciones tras la advertencia de Washington sobre presuntos riesgos de seguridad en el espacio aéreo venezolano.

Entre las más afectadas se encuentran aerolíneas clave para la conexión con Europa, como Iberia, TAP Air Portugal y Plus Ultra, cuyos derechos de tráfico podrían verse comprometidos si no reanudan sus vuelos.



Para Avavit, esta desconexión tiene consecuencias profundas. “Es una consecuencia terrible… con unas consecuencias sumamente graves para todo lo que tiene que ver con la economía, incluso transversal, porque afecta diferentes sectores”, afirmó Herrera. La dirigente gremial subrayó que no solo se interrumpe el tránsito de turistas, sino también el de quienes viajan por motivos familiares, académicos o laborales.

En cuanto al impacto real, Avavit estima que alrededor de “40 vuelos semanales están afectados” debido a las suspensiones, lo que podría representar aproximadamente “unos 8.000 pasajeros afectados por esta situación”. Aunque no se cuenta con la ocupación precisa de cada vuelo, el número permite dimensionar la magnitud del problema.

La presidenta de Avavit recordó que este retroceso llega en un momento especialmente delicado. Durante los últimos años, Venezuela había comenzado a recuperar parte de su conectividad internacional. “Este mismo año había sido un año de crecimiento en cuanto al tema de conectividad… se venían viendo buenos resultados”, señaló. Ese progreso obedecía, según explicó, a un esfuerzo por reposicionar al turismo como motor económico y a una mayor disposición de aerolíneas para reiniciar operaciones en el país.

Sin embargo, las recientes alertas y tensiones geopolíticas echan por tierra meses de avances. “Todo lo que se había logrado y conquistado… se ve afectado por esta situación”, lamentó Herrera, advirtiendo que la pérdida de acceso al mercado europeo y la reducción de vuelos desde países vecinos, como Colombia —aunque aerolíneas como Wingo siguen operando—, vuelve a aislar a Venezuela en un momento de recuperación.

Mientras el sector espera que se restablezca la normalidad, Avavit insiste en que los primeros perjudicados son los usuarios. “En definitiva son los más afectados por toda esta situación”, concluyó Herrera, reiterando el llamado a soluciones diplomáticas y técnicas que permitan devolver estabilidad al tráfico aéreo venezolano.