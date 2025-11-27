En vivo
Mundo  / ¿Cuántos vuelos ha perdido Venezuela tras crisis aérea? Gremio confirma duro retroceso

¿Cuántos vuelos ha perdido Venezuela tras crisis aérea? Gremio confirma duro retroceso

Vicky Herrera de Díaz, presidenta de Avavit, alerta que las suspensiones aéreas frenan la reconexión de Venezuela y afectan a más de 8.000 pasajeros.

