“Hay que prepararse”: exintegrante del primer gobierno Trump sobre un ataque de EEUU a Venezuela

Juan Cruz, quien hizo parte del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el primer gobierno de Donald Trump, habló en Mañanas Blu 10:30 sobre el escenario que se analiza en Washington frente a Venezuela.

Cruz, experto en temas de la región, advirtió que el hemisferio debe considerar seriamente la posibilidad de una acción militar estadounidense.



¿EEUU lanzará ataque sobre Venezuela?

Cruz afirmó que, según lo expresado por Trump, “hay que prepararse” ante un eventual ataque. Señaló que las recientes decisiones relacionadas con el control del espacio aéreo en el Caribe funcionan como señales de presión hacia el gobierno de Nicolás Maduro y como advertencia.

Explicó que la aviación estadounidense domina esa zona, al igual que los drones, por lo que —dijo— es necesario estar alerta ante una posible operación que incluya misiles Tomahawk u otros proyectiles desplegados desde buques.

El exfuncionario detalló que los objetivos que EE. UU. ha identificado en Venezuela tienen relación con actividades de narcotráfico: pistas clandestinas, puertos o propiedades del Estado utilizadas para operaciones ilícitas.



Ante las críticas sobre una posible contradicción entre el discurso pacifista de Trump en campaña y la idea de una intervención militar, Cruz sostuvo que el expresidente es “muy decisivo”.

Recordó que en su primer mandato ordenó “ataques muy poderosos” contra objetivos terroristas, y precisó que la designación de Maduro como narcoterrorista permite operaciones que combinan combate al narcotráfico y presión política.



¿Por qué EEUU lanzaría ataque?

Sobre los intereses detrás de una eventual acción, Cruz respondió que los motivos no son excluyentes: tanto combatir el narcotráfico como remover a Maduro pueden ser objetivos simultáneos.

Sostuvo que, al haber una recompensa de 50 millones de dólares por el dictador venezolano bajo la acusación de liderar el “Cartel de los Soles”, una salida que lo remueva —sea política o penal— tiene el mismo efecto para Washington.

Publicidad

También descartó que el petróleo venezolano sea un incentivo, asegurando que EE. UU. es el mayor productor del mundo y que reconstruir la industria en Venezuela requeriría “10 años y un montón de plata”.

Al ser consultado por posibles negociaciones con Maduro, explicó que Trump siempre estuvo dispuesto a hablar “de frente”, pero que en su momento los asesores —incluyéndose él— rechazaron esa idea porque consideraban que el régimen usaría el diálogo para “entorpencer el proceso” como, según Cruz, ha ocurrido durante 27 años.

Indicó que, aun así, Trump hoy busca ofrecer “una opción más” después de que todas las vías intentadas —elecciones, negociaciones, presiones diplomáticas— no hayan funcionado. Sobre una eventual salida negociada, dijo que “es muy difícil”.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: