En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Liga colombiana
Presidente Petro se disculpa
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump dice que hablará con Maduro y que las cosas se pueden hacer por las "buenas o por las malas"

Trump dice que hablará con Maduro y que las cosas se pueden hacer por las "buenas o por las malas"

Las declaraciones de Trump se dan en medio de una masiva cancelación de vuelos y operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela.

Publicidad

Publicidad

Publicidad