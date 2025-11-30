Tuluá refuerza medidas de seguridad durante la alborada: menores y motocicletas tendrán restricción

A partir de este domingo y hasta mañana lunes 1 de diciembre, la Alcaldía de Tuluá puso en marcha una serie de medidas especiales para garantizar la seguridad durante la tradicional alborada de medianoche.

Entre las restricciones más importantes se encuentra la prohibición de circulación de menores de edad entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., con el fin de prevenir riesgos asociados al uso de pólvora y evitar que niños y adolescentes resulten lesionados durante esta celebración.

Las motocicletas también tendrán restricción en el mismo horario, por lo que ningún conductor podrá movilizarse en este tipo de vehículo durante la madrugada. La medida hace parte del plan de control establecido por la Administración Municipal para frenar el uso indiscriminado de pólvora y disminuir el número de quemados, una problemática que cada año aumenta durante estas fechas.

Quemados pólvora Gobernación del Valle

“El objetivo es regular el uso de la pólvora y proteger especialmente a los menores de edad. No queremos más niños quemados. Por eso se prohíbe su circulación en la noche, al igual que la movilidad de motocicletas, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana”, explicó Rubén Sáchica, director departamento de movilidad de Tuluá.



En Tuluá también está prohibida la compra, venta y manipulación de pólvora, especialmente por parte de menores de edad o personas en estado de embriaguez.

"Solo hay un establecimiento autorizado y unicamente personas expertas podran manipular este tipo de elementos en el municipio, si no habrá sanciones para las persona que no acaten estos derectos", dijo Sáchica.

Las autoridades recordaron que estas restricciones buscan proteger la vida y la integridad de los ciudadanos y evitar emergencias durante el inicio de las festividades decembrinas.