Tuluá refuerza medidas de seguridad durante la alborada: menores y motocicletas tendrán restricción

Tuluá refuerza medidas de seguridad durante la alborada: menores y motocicletas tendrán restricción

Las autoridades restringirán la movilidad nocturna, cerrarán vías y reforzarán controles a la pólvora durante el inicio de las festividades decembrinas.

