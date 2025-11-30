Alborada en Medellín y su área metropolitana tendrá refuerzo policial en 15 puntos clave

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá anunció que este 30 de noviembre entrará en acción un refuerzo especial compuesto por cerca de 800 policías y siete grupos de reacción motorizada, distribuidos en varias comunas de Medellín y municipios vecinos.

Según la institución, su tarea será responder de manera inmediata a cualquier situación que pueda afectar la seguridad durante el inicio de la temporada decembrina, además de acompañar los sectores priorizados donde se espera mayor afluencia de personas, pues en la mal llamada alborada se registran diversas situaciones de intolerancia, quema de pólvora y otras contra la seguridad.

Este refuerzo hace parte de un plan más amplio que, de acuerdo con la Policía, busca cubrir las jornadas festivas y el alto movimiento de público en el cierre de 2025. La institución explicó que, en total, se sumarán más de 1.200 uniformados adicionales para fortalecer la presencia en eventos masivos, corredores turísticos, zonas comerciales y espacios de entretenimiento en todo el Valle de Aburrá.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que con la Secretaría de Movilidad de Medellín también adelantarán puestos de control: "Realizaremos varios puestos de control en coordinación con la Secretaría de Tránsito del Distrito, controles definidos para prevenir precisamente el porte de armas de fuego, armas cortopunzantes, cualquier elemento que pueda representar un riesgo para la comunidad y que nos permita intervenir de inmediato ante cualquier alteración del orden", puntualizó.



La Metropolitana señaló que el dispositivo contempla la participación de especialidades como Carabineros, Infancia y Adolescencia, Turismo, Policía Comunitaria, GAULA, investigación e inteligencia. Estos grupos estarán distribuidos en 15 puntos definidos con base en análisis sobre comportamiento delictivo, movilidad y dinámicas sociales propias de esta época del año, con el fin de mantener vigilancia constante y respuestas más rápidas.

En paralelo, los uniformados continuarán con actividades pedagógicas dirigidas a familias y cuidadores para prevenir lesiones por pólvora, especialmente en niños, niñas y adolescentes, y recordaron que cualquier hecho sospechoso puede reportarse a la línea 123.