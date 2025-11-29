Incendio en sector Manrique en Medellín consume 4 casas; presunto responsable fue detenido

En el barrio Manrique, en el nororiente de Medellín, la Policía capturó en flagrancia a un hombre de 59 años señalado por la comunidad como el presunto responsable de iniciar un incendio que consumió cuatro viviendas.

La alarma se activó a través de la línea 123, que reportó un incendio en la carrera 39 con calle 82. Cuando las patrullas y los bomberos llegaron al sitio, encontraron una rápida propagación del fuego sobre varias estructuras construidas en madera. Según testigos, el hombre habría encendido un objeto dentro de una bodega de reciclaje, lo que desencadenó el incendio que luego se extendió sin control.

Las llamas arrasaron primero con la bodega y una vivienda contigua, ambas en madera, y debido a la fuerza del fuego alcanzaron otras tres edificaciones en mampostería ubicadas en la parte alta, dejando cuatro casas completamente consumidas.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general William Castaño Ramos entregó detalles:

"Una persona de cincuenta y nueve años, reciclador de este sector, quien habría sido visto cuando inició el fuego. En este momento, las patrullas realizan su captura. El incendio se propagó rápidamente, afectando hasta el momento otras cuatro construcciones, generando el traslado de una persona a un centro asistencial".



La emergencia fue atendida por cuatro máquinas y dos ambulancias del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín. Las autoridades trabajaron durante varios minutos para contener la emergencia y evitar que se extendiera a otras viviendas. Una persona afectada por inhalación de humo tuvo que ser trasladada a un centro médico.

El hombre señalado por los vecinos fue detenido en el lugar de los hechos y puesto a disposición de las autoridades competentes, que definirán su situación judicial por el delito de incendio en inmueble.