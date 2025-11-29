En vivo
Incendio en sector Manrique en Medellín consume 4 casas; presunto responsable fue detenido

Por estos hechos una persona se vio afectada por inhalación de humo y fue trasladado a un centro asistencial.

