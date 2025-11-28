Capturaron a creador de contenido en Medellín que habría participado en un atraco

Un creador de contenido de Medellín terminó capturado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, mientras, al parecer, participaba en un atraco en el occidente de la ciudad.

Se trata de Juan Diego Gutiérrez Quiceno, más conocido en redes sociales como Juancito, quien tiene más de 40.000 seguidores y es famoso por publicar videos haciendo maniobras peligrosas en moto y conduciendo sin casco por distintas vías de la ciudad.

Según información preliminar, Juancito fue detenido junto a otro hombre identificado como Steven Rodríguez Taborda, ambos habrían estado involucrados en dos hurtos consecutivos en el occidente de Medellín.

En el primer caso, los dos hombres ingresaron a un negocio de ropa, de donde lograron extraer celulares y joyas. Horas más tarde, también intentaron robar una motocicleta de alto cilindraje, sin embargo, varios ciudadanos intervinieron y lograron detenerlos.



Los dos capturados fueron entregados a las autoridades y permanecen en el búnker de la Fiscalía, donde avanzan los procedimientos judiciales para establecer su responsabilidad en los hechos ocurridos en Medellín.