Investigan el asesinato de reconocido influencer: encapuchados quedaron en video

Las autoridades de Ribeirão Preto, en el estado de São Paulo, intentan esclarecer el brutal asesinato del creador de contenido Renan Romero, conocido como 'Gigante do Grau', ocurrido el pasado 19 de noviembre. El joven, de 32 años, era popular en redes sociales por sus videos de acrobacias en motocicleta y contaba con una comunidad que superaba los 200.000 seguidores solo en Instagram.

Según los primeros reportes, Romero llegó al barrio Parque Ribeirão para entregar dos motocicletas en un taller mecánico. Mientras realizaba la diligencia, fue sorprendido por dos hombres: uno de ellos llevaba capucha y el otro una gorra. Ambos se acercaron y abrieron fuego sin mediar palabra. El influencer recibió más de diez disparos en la cabeza y el torso, lo que le causó la muerte de manera inmediata.

Cámaras de seguridad y un video grabado por un testigo dejaron registro del ataque. De acuerdo con las pesquisas, los agresores habrían arribado minutos antes en un vehículo negro, el mismo en el que escaparon tras perpetrar el crimen.

Pese a la magnitud del caso y al impacto mediático, las autoridades aún no han establecido el móvil del homicidio. El teniente de la Policía Militar Lucas Aguiar confirmó que no se han identificado sospechosos, aunque el análisis del automóvil implicado en la escena podría conducir a los responsables.



“Todavía no podemos afirmar si el ataque está relacionado con su condición de influencer o con la actividad que realizaba. La Policía Civil deberá determinar si existía algún tipo de vínculo con actividades ilegales o si se trató de otro tipo de motivación”, señaló el oficial.