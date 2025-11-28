Investigan misteriosa desaparición de reconocida influencer: "Hay un acosador"

Alerta en Europa tras conocerse la misteriosa desaparición de Stefanie Pieper, la influencer austriaca que se ha hecho muy famosa por sus tutoriales de maquillaje, pues no se supo más de ella luego de que llegara a su casa después de una fiesta en donde se encontraba con sus amigas.

Stefanie Pieper // Foto: redes de Stefanie Pieper

Lo que se sabe de la desaparición de Stefanie Pieper

La influencer, de 32 años, llegó en la noche a su casa y preocupó a sus amigas al informar que al lado de las escaleras de su edificio estaba una persona que no conocía: “Hay un acosador en la escalera”, dijo, pero de repente dejó de contestarle y encendió las alarmas.

Aunque inicialmente sus allegadas pensaron que “se había quedado dormida”, no reportaron su desaparición hasta que no se presentó a una sesión de fotos. El propio fotógrafo llegó hasta la casa y fue recibido por Pete, de 31 años, su pareja y horas después hallaron el teléfono de la influencer apagado y escondido en un arbusto, lo que llevó a la detención de él como el principal sospechoso de lo sucedido.

De acuerdo con lo sucedido, Peter fue capturado cuando intentaba cruzar la frontera hacia Eslovenia, incluso, hallaron su auto Volkswagen Golf Rojo en llamas cerca de Stenilj, muy cerca de la frontera de ambos países.



“Los investigadores se centran ahora en estos tres sospechosos, según se anunció el jueves. Sin embargo, el exnovio, a quien la policía considera el principal sospechoso, guarda silencio. El hombre se encuentra detenido en Eslovenia y el poder judicial de Graz ha solicitado su extradición a Austria”, informó Kurier, medio local sobre la situación.

La Policía maneja varias hipótesis, pues no les cuadra el mensaje en donde relató “una figura extraña y un acosador en la escalera”, con la presencia de su pareja en el apartamento.

Stefanie Pieper // Foto: Facebook Stefanie Pieper

Ella es Stefanie Pieper, influencer desaparecida

De 32 años y oriunda de Austria, Pieper se hizo muy famosa en Europa en los últimos años por sus consejos de belleza, en especiales por las guias que le entregaba a miles de mujeres.

También es amante de la música y en sus redes subía videos a algunos covers de canciones famosas, tocando su guitarra y/o piano.