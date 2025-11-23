Desmantelan ruta de narcotráfico desde Colombia con destino a Europa y África

Las autoridades en el departamento del Vichada desmantelaron una ruta al servicio del narcotráfico que tenía como destino final los países de Europa y África.

En el lugar, vereda La Defensa, en el municipio de Primavera, fueron encontrados 814 kilos de marihuana, avaluados en 12.300 millones de pesos. Además fueron encontrados 75 millones de pesos en efectivo, tres camionetas, una embarcación tipo bingo con motor, equipos de comunicación y otros elementos con los que movilizaban la droga.

Según la investigación este centro de acopio funcionaba para el traslado de la droga hacia Las Guayanas, en Venezuela, y posteriormente salía hacia los dos países.

De acuerdo con el ejército, el cargamento incautado pertenecía al Grupo Armado Organizado Residual - estructura 53 Edison Romaña, con gran influencia en esta zona.