Desmantelan ruta de narcotráfico desde Colombia con destino a Europa y África

Desmantelan ruta de narcotráfico desde Colombia con destino a Europa y África

Autoridades hallaron más de 800 kilos de marihuana en un operativo que se desarrolló en la frontera entre Vichada y Venezuela.

